36-летний мужчина молотком до смерти забил мать под Новосибирском

Под Новосибирском правоохранители задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве собственной матери. Сибиряк до смерти забил пенсионерку молотком. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Трагедия произошла в Черепаново, где в одном из частных домов было найдено тело 73-летней пенсионерки. Выяснилось, что к убийству причастен 36-летний сын женщины.
По версии следствия, мужчина жил вместе с матерью в Черепаново. Утром 4 февраля мужчина взял молоток и несколько раз ударил им пожилой матери по голове. Женщина не способна была себя защитить в силу возраста. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.
Мужчину уже задержали, ему предъявлено обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения.