36-летний мужчина молотком до смерти забил мать под Новосибирском

По версии следствия, мужчина жил вместе с матерью в Черепаново. Утром 4 февраля мужчина взял молоток и несколько раз ударил им пожилой матери по голове. Женщина не способна была себя защитить в силу возраста. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.