Короткое замыкание в школе № 122 Омска привело к пожару

«По поводу замыкания проводки в здании средней школы № 122 будет проведена проверка. Благодарю коллектив школы за адекватное реагирование и оперативную эвакуацию детей. Происшествие удалось решить с помощью огнетушителя, однако необходимо выяснить все обстоятельства, чтобы впредь подобное не повторялось», — написал мэр в своем Telegram-канале.