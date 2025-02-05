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Короткое замыкание в школе № 122 Омска привело к пожару

В Омске из школы были эвакуированы 724 человека.
Источник: Комсомольская правда

В Омской школе № 122 из-за замыкания загорелась электропроводка. Видео появилось в социальных сетях. Сообщается, что возгорание произошло на третьем этаже.

Ученики и сотрудники образовательного учреждения оперативно покинули здание. Эвакуировались 724 человека. На место инцидента прибыли 3 единицы техники и 13 сотрудников МЧС России.

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал ЧП в школе.

«По поводу замыкания проводки в здании средней школы № 122 будет проведена проверка. Благодарю коллектив школы за адекватное реагирование и оперативную эвакуацию детей. Происшествие удалось решить с помощью огнетушителя, однако необходимо выяснить все обстоятельства, чтобы впредь подобное не повторялось», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Также в образовательном учреждении будет проведена проверка всех систем оповещения и работа электрооборудования и сетей.

Ранее мы писали, что в Омске одну и ту же школу дважды эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании.