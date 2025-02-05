Экс-замначальника краевого ГУ МЧС Симоненко останется под стражей до 4 мая

Полковник Сергей Симоненко служил в структурах МЧС с 2003 года, занимал должность начальника отдела технического обеспечения ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в октябре 2023 года был назначен заместителем руководителя регионального главка. По информации правоохранительных органов, господин Симоненко конфликтовал с бывшим подчиненным и привлек троих местных жителей для совершения поджогов его автомобилей, кроме того, в потерпевшего стреляли из травматического пистолета.