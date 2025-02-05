В Перми 12 школ получили сообщения о минировании

«На электронные адреса образовательных учреждений учреждений СОШ № 136, СОШ № 81, СОШ № 91, СОШ № 109, СОШ № 146, МАОУ “Энергополис”, МАОУ “Город дорог”, СОШ № 101, МАОУ “Школа бизнеса”, гимназии № 10, лицея № 1, СОШ № 76 поступили анонимные сообщения о минировании. Руководителями образовательных учреждений предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности, в СОШ № 76 проведены эвакуационные мероприятия, угроз для жизни и здоровья населения нет», — говорится в сообщении.