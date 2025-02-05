В Башкирии из утреннего пожара спасли пять человек

В Салавате произошел пожар в жилом многоквартирном доме. Подробности возгорания рассказали в МЧС по Башкирии.
Огонь вспыхнул в пять утра на третьем этаже. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, еще пятерым понадобилась помощь спасателей. Из задымленного помещения пожарные вывели двоих детей и троих взрослых.
По словам ххозяина сгоревшей квартиры, он сначала услышал треск удлинителя под диваном, а потом произошел хлопок. Буквально за считанные секунды вся квартира была окутана дымом.
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