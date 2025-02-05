8,5 млн рублей перевела нижегородка по указаниям аферистов

78-летняя женщина рассказала в полиции, что на протяжении трех недель её беспокоил неизвестный мужчина, который выдавал себя за работника правоохранительных органов. Он сообщил, что деньги с её банковского счёта списываются в недружественную страну, и она может оказаться под уголовным преследованием.