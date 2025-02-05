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8,5 млн рублей перевела нижегородка по указаниям аферистов

Пенсионерка из Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников, переведя им более 8 миллионов рублей из своих сбережений.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

78-летняя женщина рассказала в полиции, что на протяжении трех недель её беспокоил неизвестный мужчина, который выдавал себя за работника правоохранительных органов. Он сообщил, что деньги с её банковского счёта списываются в недружественную страну, и она может оказаться под уголовным преследованием.

Злоумышленник убедил женщину снять все свои сбережения и перевести их через банкомат на «безопасные» счета. Пожилая дама последовала всем указаниям афериста, в результате чего лишилась 8 447 043 рублей. После этого её собеседник прекратил общение. Женщина обратилась в полицию.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.