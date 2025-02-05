8,5 млн рублей перевела нижегородка по указаниям аферистов

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
78-летняя женщина рассказала в полиции, что на протяжении трех недель её беспокоил неизвестный мужчина, который выдавал себя за работника правоохранительных органов. Он сообщил, что деньги с её банковского счёта списываются в недружественную страну, и она может оказаться под уголовным преследованием.
Злоумышленник убедил женщину снять все свои сбережения и перевести их через банкомат на «безопасные» счета. Пожилая дама последовала всем указаниям афериста, в результате чего лишилась 8 447 043 рублей. После этого её собеседник прекратил общение. Женщина обратилась в полицию.
В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.