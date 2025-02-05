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Группа подростков напала на мужчин в Приморье: что рассказали в полиции

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля, ФедералПресс. В Находке полиция установила личности подростков, подозреваемых в нападении на мужчин. Инцидент, предположительно, начался из-за просьбы прикурить сигарету.

Источник: РИА "Новости"

«В драке участвовали пятеро несовершеннолетних: четверо в возрасте 16 лет и один 17-летний юноша», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По словам подростков, конфликт начался со словесной перепалки с двумя взрослыми мужчинами. Один из мужчин, как утверждают подростки, схватил одного из них за капюшон и ударил, что и спровоцировало дальнейшую потасовку.

Известно, что родители двоих подростков подали встречные заявления в полицию, обвиняя мужчин в избиении их детей.

Отметим, в полицию обратился 49-летний житель Находки, который сообщил о нанесении ему телесных повреждений группой молодых людей. Он обратился за медицинской помощью и написал заявление с просьбой привлечь нападавших к ответственности.

В настоящее время все участники конфликта направлены на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных травм. Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

Напомним, во Владивостоке продолжается расследование массовой драки, участниками которой стали иностранцы.