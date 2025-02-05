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Во время пожара в Пермском крае погиб мужчина

Ночью 4 февраля в деревне Лукино сгорел жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

Во время пожара в Верещагинском округе погиб мужчина. Ночью 4 февраля в деревне Лукино сгорел жилой дом. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 3 часа 50 минут. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 12 человек и 4 единиц техники. Огонь охватил 93 квадратных метра. В результате пожара погиб мужчина.

Локализовать пожар огнеборцам удалось в 4.18, полностью ликвидировать горение огня — в 4.45. Сейчас по данному факту проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

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