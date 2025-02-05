Пермяк избил мужчину и унизил его семью на глазах у 8-летней девочки

Житель Перми избил мужчину и унизил его семью на глазах у 8-летней дочери пострадавшего, сообщает ГУФССП Пермского края.
Конфликт между двумя жителями краевой столицы произошёл на детской площадке города. Мужчина, который гулял с семьёй и 8-летней дочкой, подошёл к другому пермяку и попросил его не выгуливать собак на детской площадке, в частности, без поводка и намордника. В ответ собачник начал оскорблять мужчину и его семью, а после ударил главу семейства.
«Хозяин животных не только позволил себе выражаться нецензурной бранью при малолетнем ребёнке, но и на глазах девочки ударил в лицо её отца. При этом нарушитель заявил, что ребёнок и ее мать для него “шавки”, а сам он “ненавидит детей” и продолжит выгуливать своих любимцев там, где ему удобно», — рассказывает ГУФССП региона.
Сам обидчик ушёл с детской площадки, оставив побитого мужчину лежать на земле. Пострадавший обратился в медучреждении с ушибом мягких тканей и повышенным давлением. Девочку, на глазах которой случилась драка, не могли успокоить больше двух часов, так как ребёнок переживал за здоровье своего папы.
Побитый пермяк обратился в суд, чтобы получить с хозяина собак компенсацию. Сам пермяк рассказал, что из-за травмы испытывал чувство стыда и был вынужден потратить время на обращение в больницу и полицию. Суд первой инстанции согласился взыскать с обидчика 34 тысячи рублей, однако Пермский краевой суд увеличил эту сумму до 100 тысяч рублей на всех членов семьи.
Судебные приставы Свердловского района смогли взыскать необходимую сумму после ареста счетов 33-летнего пермяка.