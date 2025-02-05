Пермяк избил мужчину и унизил его семью на глазах у 8-летней девочки

«Хозяин животных не только позволил себе выражаться нецензурной бранью при малолетнем ребёнке, но и на глазах девочки ударил в лицо её отца. При этом нарушитель заявил, что ребёнок и ее мать для него “шавки”, а сам он “ненавидит детей” и продолжит выгуливать своих любимцев там, где ему удобно», — рассказывает ГУФССП региона.