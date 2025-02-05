В Воронеже вспыхнул пожар в ангаре с кислородным и пропановыми баллонами

Сегодня, 5 февраля, в Левобережном районе Воронежа вспыхнул ангар на улице Менделеева. Сотрудники МЧС вынесли из горящего помещения два пропановых баллона и один кислородный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.