В Воронеже вспыхнул пожар в ангаре с кислородным и пропановыми баллонами

Сегодня, 5 февраля, в Левобережном районе Воронежа вспыхнул ангар на улице Менделеева. Сотрудники МЧС вынесли из горящего помещения два пропановых баллона и один кислородный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Информация о возгорании поступила на пульт дежурного МЧС в 4:58. В результате пожара часть металлического ангара 15×20 м оказалась повреждена огнем внутри по всей площади. Также пламя уничтожило автомобиль "Газель. Пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 16 человек и 4 единицы техники. По официальной информации, возгорание было ликвидировано в 6:50.
Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.