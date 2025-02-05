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В Воронеже вспыхнул пожар в ангаре с кислородным и пропановыми баллонами

Пострадавших нет.

Сегодня, 5 февраля, в Левобережном районе Воронежа вспыхнул ангар на улице Менделеева. Сотрудники МЧС вынесли из горящего помещения два пропановых баллона и один кислородный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного МЧС в 4:58. В результате пожара часть металлического ангара 15×20 м оказалась повреждена огнем внутри по всей площади. Также пламя уничтожило автомобиль "Газель. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек и 4 единицы техники. По официальной информации, возгорание было ликвидировано в 6:50.

Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.

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