Волгоградский облсуд оставил криминальную миллионершу в колонии

Гвоздева и ее знакомый привлекали денежные средства граждан, обещая выплату высоких процентов по вкладам. При этом фактически вкладчики должны были оформить на себя кредиты в КПК «Развитие», передать денежные средства осужденной, которая сразу отдавала им 10% от суммы под видом процентов. Некоторое время выплата процентов осуществлялась за счет средств новых клиентов, а впоследствии прекращалась. Таким способом в период с февраля 2020 года декабрь 2023 года у 33 граждан было похищено свыше 27 млн рублей.