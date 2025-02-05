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Киллера из нижнетагильской банды признали виновным в убийствах

5 февраля Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал виновным местного жителя по пп. «а» «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство двух лиц и более, по предварительному сговору, группой лиц, совершенное из корыстных побуждений, способом, опасным для жизни многих людей). Речь идет о киллере.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что осужденный вошел в состав банды, которую создал мужчина 1964 года рождения. Она действовала в Нижнем Тагиле с 1993 по 2001 год.

В октябре 1995 года осужденный и соучастник по указанию главаря банды совершили убийство мужчины, которого подозревали в убийстве знакомого лидера ОПГ. Погибшего расстреляли из пистолетов возле дома на улице Садовой.

В октябре 1996 года осужденный доставил на автомобиле двух киллеров. Они на проспекте Ленина расстреляли из автомата Калашникова другого мужчину и его телохранителя. За это они получили 20 тысяч долларов США.

Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С осужденного в пользу потерпевшей будет взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

«МК-Урал» в августе 2024 года писал, что Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал виновным участника банды по пп. «д», «н» ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство, по предварительному сговору группой лиц).

В марте 1994 года осужденный киллер банды и еще один ее участник убили главаря другой группировки, сделав из автомата Калашников 29 выстрелов. В зоне стрельбы были двое посторонних мужчин.