Киллера из нижнетагильской банды признали виновным в убийствах

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что осужденный вошел в состав банды, которую создал мужчина 1964 года рождения. Она действовала в Нижнем Тагиле с 1993 по 2001 год.
В октябре 1995 года осужденный и соучастник по указанию главаря банды совершили убийство мужчины, которого подозревали в убийстве знакомого лидера ОПГ. Погибшего расстреляли из пистолетов возле дома на улице Садовой.
В октябре 1996 года осужденный доставил на автомобиле двух киллеров. Они на проспекте Ленина расстреляли из автомата Калашникова другого мужчину и его телохранителя. За это они получили 20 тысяч долларов США.
Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С осужденного в пользу потерпевшей будет взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.
«МК-Урал» в августе 2024 года писал, что Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал виновным участника банды по пп. «д», «н» ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство, по предварительному сговору группой лиц).
В марте 1994 года осужденный киллер банды и еще один ее участник убили главаря другой группировки, сделав из автомата Калашников 29 выстрелов. В зоне стрельбы были двое посторонних мужчин.