Поезд сбил краснокнижных антилоп в Забайкалье

— Установлено, что из-за сложного рельефа местности бригада, заметив стадо, не успела затормозить, так как расстояние для остановки было недостаточным. На сегодняшний день на месте работает комиссия, уже предпринят ряд мер по недопущению подобных случаев, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Забайкальской железной дороги.