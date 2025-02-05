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Поезд сбил краснокнижных антилоп в Забайкалье

Дикие животные вышли на ж/д пути через ограждение, которое сломали неизвестные.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов. Как стало известно КП-Иркутск, животные выскочили на пути через ограждение, которое ранее сломали неизвестные. Сейчас специалисты принимают всевозможные меры, чтобы в дальнейшем не допустить подобного.

— Установлено, что из-за сложного рельефа местности бригада, заметив стадо, не успела затормозить, так как расстояние для остановки было недостаточным. На сегодняшний день на месте работает комиссия, уже предпринят ряд мер по недопущению подобных случаев, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

С локомотивными бригадами провели дополнительный инструктаж. Напомнили о том, что при появлении диких животных вблизи ж/д путей стоит использовать звуковые сигналы, чтобы спугнуть их.

Помимо этого 6 февраля 2025 специалисты отправятся по маршруту Оловянная — Забайкальск, чтобы отследить возможные пути миграции антилоп. После будет принято решение об установке дополнительного ограждения и о возможности изменения скоростного режима поездов на обозначенном участке.

В это время Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку, при наличии оснований примут меры реагирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские стали донорами крови и костного мозга в Иркутске.