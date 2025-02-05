Иностранца в Навашине отправили в колонию-поселение за мошенничество с патентом

Установлено, что в октябре 2024 года подсудимый увидел напротив остановки автобусов на проспекте Корабелов другого гражданина Узбекистана, который разговаривал по телефону со своим работодателем. Подсудимый представился потерпевшему сотрудником миграционной службы и предложил оказать содействие в оформлении патента для трудоустройства на новую работу. В подтверждение он продемонстрировал сигнальный пистолет модели Вальтер ППК. Второй иностранец поверил и перевел злоумышленнику на банковский счет 49,5 тыс. руб.