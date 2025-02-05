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В Башкирии мужчина стал первым пациентом, на котором опробовали метод лечения тромбоэмболии

В Башкирии медики впервые внедрили метод лечения тромбоэмболии легочной артерии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии впервые внедрили новый метод лечения тромбоэмболии легочной артерии — управляемый катетерный ультразвуковой тромболизис. Об этом рассказал глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин в своем telegram-канале.

По его словам, на операционном столе оказался 63-летний житель Баймакского района. Он жаловался на одышку, которая появлялась практически сразу, как он начинал ходить, а также на боль в груди и головокружение. В городской больнице Баймака пациенту провели компьютерную томографию, во время которой установили патологию легочных артерии, и отправили на лечение в Уфу, в кардиоцентр.

Столичные врачи решили использовать метод российских коллег, который еще не был внедрен в республике. Медики через два прокола вен в ногах ввели пациенту специальный катетер, подключенный к новому аппарату EKOS, и уже через него ввели лекарство. Препарат разрушил структуру тромба и восстановил кровоток в легочных артериях.

Сейчас пациент чувствует себя намного лучше и готовится к выписке.

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