В Башкирии мужчина стал первым пациентом, на котором опробовали метод лечения тромбоэмболии

По его словам, на операционном столе оказался 63-летний житель Баймакского района. Он жаловался на одышку, которая появлялась практически сразу, как он начинал ходить, а также на боль в груди и головокружение. В городской больнице Баймака пациенту провели компьютерную томографию, во время которой установили патологию легочных артерии, и отправили на лечение в Уфу, в кардиоцентр.