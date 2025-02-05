СК обнародовал детали задержания банды преступников-иностранцев в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что главным следственным управлением СК при взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Государственного таможенного комитета была пресечена поставка психотропов из Евросоюза. Из материалов дела следует, что в одной из пяти организованных преступных групп, которые входят в состав международной преступной организации, была налажена целая сеть поставки наркотиков из стран ЕС в Россию, транзитом через Беларусь.
Говорится, что у каждого из участников преступной группы были четко прописанные роли. Так, на «должность» оптового курьера в Беларуси согласился 36-летний иностранный гражданин. Для этого фигурант переехал в Минск в 2022, где он ждал свое первое задание. В СК добавили, что после нескольких оптовых закладок куратор сообщил, что в услугах мужчины он больше не нуждается, указав, что пропала крупная партия товара. В ответ на это иностранец принял решение украсть опасные вещества, чтобы открыть собственный магазин.
Сообщается, что на протяжении года в даркнете он продавал психотропы у себя на родине. Когда он решил расширить географию «магазина» и приехал в Беларусь, то был задержан в момент одной из первых закладок.
«Благодаря грамотным действиям опытных следователей главного следственного управления Следственного комитета удалось изъять из оборота более полутора тонн запрещенных веществ», — подчеркнули в пресс-службе СК.
На допросе он сказал, что в наркобизнес его привел друг, который сам работал курьером. В ведомстве уточнили, что фигурантом были созданы три онлайн-магазина по продаже запрещенных веществ. Сейчас их деятельность пресечена. В момент расследования удалось выйти еще на одного курьера, работавшего на тот же крупный интернет-магазин по продаже наркотиков.
В Следственном комитете заявили, что оба задержанных признали свою вину и сообщили, как работает преступная схема изнутри. Сейчас установлены личности еще ряда участников преступной организации.
«Также задержаны очередные “курьеры”, которые поставляли запрещенные вещества из ЕС в Беларусь для дальней поставки в Россию», — подчеркнули в сообщении.
Заведены уголовные дела по целому ряду статей Уголовного кодекса.
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