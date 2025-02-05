СК обнародовал детали задержания банды преступников-иностранцев в Беларуси

Говорится, что у каждого из участников преступной группы были четко прописанные роли. Так, на «должность» оптового курьера в Беларуси согласился 36-летний иностранный гражданин. Для этого фигурант переехал в Минск в 2022, где он ждал свое первое задание. В СК добавили, что после нескольких оптовых закладок куратор сообщил, что в услугах мужчины он больше не нуждается, указав, что пропала крупная партия товара. В ответ на это иностранец принял решение украсть опасные вещества, чтобы открыть собственный магазин.