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Мошенница оформляла кредиты по чужому паспорту в Новобурасском районе

Обвиняемая похитила почти 900 тысяч.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

18-летнюю девушку осудят в Саратове за мошенничество. Об этом сообщают журналисты телеканала «Саратов24» со ссылкой на прокуратуру области.

— По данным следствия, с декабря 2022 по июнь 2024 девушка, используя паспортные данные жительницы села Чернышевка, заполнила шесть заявок на получение кредитов на сумму более 892 тысячи рублей, — пишут журналисты.

Деньги обвиняемая тратила на личные нужды, однако немного просчиталась — в заявках указала свой номер телефона. Как только потерпевшая узнала о происходящем, обратилась за помощью в полицию. Сейчас уголовное дело направили в суд.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов в Забайкалье. Как выяснилось, животные выскочили на ж/д пути через ограждение, которое ранее сломали неизвестные.