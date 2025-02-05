После замыкания электропроводки в омской школе прокуратура начала проверку

Сегодня утром, 5 февраля, в школе № 122 в Омске произошло замыкание электропроводки. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. Прокуратура организовала проверку.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, возгорание на третьем этаже учебного заведения уже ликвидировали. Обошлось без пострадавших. Учеников и педагогов эвакуировали.
В ведомстве организовали проверку по факту соблюдения требований безопасности нахождения несовершеннолетних в школе.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в омских Нефтяниках закрыли опасное общежитие.