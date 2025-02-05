Весенние паводки в Казахстане: какие регионы под угрозой

«Эта статистика, которую нам дают специалисты, вызвала обеспокоенность у людей. Они думают, что все эти населенные пункты накроет вода. Нет, конечно. Мы говорим, что есть такие угрозы, но проводим работу. Ряд угроз уже сняты», — заявил Аринов в кулуарах Мажилиса.