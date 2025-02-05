Воронежец на «Ладе Гранте» врезался в опору ЛЭП

Примерно в 22:30 21-летний житель Воронежской области из-за непростых дорожных и метеорологических условий потерял управление над «Ладой Грантой», из-за чего машина врезалась в опору ЛЭП. В результате аварии водителя и его 20-летнего пассажира с полученными телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу.