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Воронежец на «Ладе Гранте» врезался в опору ЛЭП

Авария произошла в Рамонском районе.

Источник: пресс-службы региональной полиции

По предварительным данным, вчера, 4 февраля, на автодороге «А-134 “Подъезд к Воронежу” случилось ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Примерно в 22:30 21-летний житель Воронежской области из-за непростых дорожных и метеорологических условий потерял управление над «Ладой Грантой», из-за чего машина врезалась в опору ЛЭП. В результате аварии водителя и его 20-летнего пассажира с полученными телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу.

— Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, — добавили в полиции.