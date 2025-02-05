«Был с фликерами, но шел по проезжей части». Мужчина погиб под колесами фуры вблизи границы с Литвой

В Вороновском районе мужчина погиб под колесами фуры, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Смертельный наезд был совершен вечером 4 февраля. Примерно в 20.10 часов на трассе М-11, направлением граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень, погиб мужчина.
ДТП произошло недалеко от деревни Биржини. Как установлено, 32-летний водитель фуры «Сканиа» не смог предотвратить наезд на пешехода. Мужчина шел в сторону агрогородка Бенякони в полосе движения и имел световозвращающий элемент. Правоохранители обращают внимание, что на данном участке трассы оборудована широкая укрепленная обочина.
От травм 42-летний пешеход погиб на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
А еще водитель попал в больницу после жесткого ДТП с фурой под Минском.