«Был с фликерами, но шел по проезжей части». Мужчина погиб под колесами фуры вблизи границы с Литвой

ДТП произошло недалеко от деревни Биржини. Как установлено, 32-летний водитель фуры «Сканиа» не смог предотвратить наезд на пешехода. Мужчина шел в сторону агрогородка Бенякони в полосе движения и имел световозвращающий элемент. Правоохранители обращают внимание, что на данном участке трассы оборудована широкая укрепленная обочина.