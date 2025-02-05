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Мэр Уфы показал обновленную мечеть «Хакимия»

В центре Уфы обновили мечеть.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе готовятся к открытию мечети «Хакимия». Обновленный храм показал в своем telegram-канале мэр города Ратмир Мавлиев.

Сейчас на объекте завершаются ремонтно-реставрационные работы. Строители уже обновили фасад мечети и закончили отделку интерьера.

Ранее около мечети разбили сквер. Его решили назвать «Семейный», а его создание приурочили к 450-летнему юбилею города.

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