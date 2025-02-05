Подозреваемому в убийстве ребенка в Черняховске предъявили обвинение

«Подозреваемому в убийстве мальчика следователем первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Калининградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Фигурант допрошен по предъявленному обвинению», — говорится в сообщении.
Жительница Черняховска 3 февраля заявила в правоохранительные органы об исчезновении семилетнего сына. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее в городской черте было обнаружено тело ребенка. По подозрению в совершении убийства задержан 42-летний отчим мальчика.
По данным следствия, мужчина в отсутствие жены избил мальчика вечером 1 февраля в квартире по месту жительства. Утром, обнаружив, что ребенок мертв, он, убедив жену сообщить о его пропаже в правоохранительные органы, вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска, а затем создавал видимость его активного поиска.
С подозреваемым проводятся следственные действия, следствие намеревается ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования дела будет дана оценка действиям (бездействию) органов опеки и профилактики. Действиям матери ребенка, достоверно знавшей о его смерти, но заявившей о его исчезновении, будет дана оценка по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений).