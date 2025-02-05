Подозреваемому в убийстве ребенка в Черняховске предъявили обвинение

С подозреваемым проводятся следственные действия, следствие намеревается ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования дела будет дана оценка действиям (бездействию) органов опеки и профилактики. Действиям матери ребенка, достоверно знавшей о его смерти, но заявившей о его исчезновении, будет дана оценка по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений).