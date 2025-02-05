Экс-ректору БФУ Фёдорову в очередной раз продлили арест

Бывшему ректору БФУ им. Канта Александру Фёдорову в очередной раз продлили арест. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Клопс» в среду, 5 февраля.
Фёдорова в суде теперь защищают три адвоката — к Олегу Полленскому и Анастасии Резниковой присоединился Борис Лихачёв.
Обвинение просит продлить арест в связи с тем, что им нужно провести очную ставку и иные следственные действия. Фёдоров во время заседания заявил, что мнение следствия предвзято и показания свидетелей ложные.
Экс-ректор останется под стражей до 8 апреля.
В конце января сообщалось, что бывшему ректору БФУ имени Канта предъявили обвинение в присвоении бюджетных средств ещё по двум эпизодам. Согласно заключениям судебных бухгалтерских экспертиз, сумма ущерба, причинённого университету, составила 40,9 млн рублей.