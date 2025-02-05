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Силовики провели масштабную спецоперацию против наркоторговцев

Vaib.uz (Узбекистан. 5 февраля). В Узбекистане 3 и 4 февраля прошла широкомасштабная спецоперация по борьбе с наркоторговлей и преступными группировками, занимающимися распространением запрещённых веществ.

Источник: Vaib.Uz

В результате операции к уголовной ответственности привлечены 228 человек, еще 64 — к административной. Также задержаны 47 находившихся в розыске преступников.

Силовики изъяли более 112 кг наркотиков, в том числе героин, опий, гашиш и синтетические вещества, а также 8601 таблетку сильнодействующих лекарственных препаратов. Помимо этого, конфискованы более 287 тысяч долларов и 569 миллионов сумов, полученные в результате незаконной торговли наркотиками.

Однако на этом спецоперация не ограничилась. В ходе задержаний у преступников были изъяты 175 ножей, 58 бейсбольных бит, 24 кастета и 77 единиц огнестрельного оружия.

Правоохранительные органы отметили, что подобные операции продолжатся в целях стабилизации криминогенной обстановки и борьбы с наркопреступностью в стране.