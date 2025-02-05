Силовики провели масштабную спецоперацию против наркоторговцев

Силовики изъяли более 112 кг наркотиков, в том числе героин, опий, гашиш и синтетические вещества, а также 8601 таблетку сильнодействующих лекарственных препаратов. Помимо этого, конфискованы более 287 тысяч долларов и 569 миллионов сумов, полученные в результате незаконной торговли наркотиками.