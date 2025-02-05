ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Крыму

Ранее, 30 января, ФСБ предотвратила теракт в электропоезде Кисловодск — Минеральные Воды. Взрыв планировал гражданин одной из стран Центральной Азии, присягнувший исламистской организации. После теракта он планировал отравиться в Сирию для вступления в ряды исламистов.