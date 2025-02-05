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ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) накрыла ячейку исламистской организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (запрещена в РФ) в Крыму. Об этом Центр общественной информации (ЦОС) ФСБ сообщил 5 февраля.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами” (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году), состоявшей из пяти граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли у задержанных большое количество пропагандистских материалов, средств связи и электронных носителей. Указывается, что участники организации занимались распространением исламистской идеологии среди мусульман, а также вербовкой новых сторонников.

Отмечается, что против задержанных возбуждены уголовные дела.

Ранее, 30 января, ФСБ предотвратила теракт в электропоезде Кисловодск — Минеральные Воды. Взрыв планировал гражданин одной из стран Центральной Азии, присягнувший исламистской организации. После теракта он планировал отравиться в Сирию для вступления в ряды исламистов.

ФСБ