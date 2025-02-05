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Омские спасатели вывели 27 человек из горящего дома на Мира

Возгорание произошло в подвале многоквартирного дома.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 февраля, на проспекте Мира в Омске загорелся многоквартирный дом. Во время пожара внутри здания находились 108 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

До приезда пожарных самостоятельно из дома выбрался 81 человек, в числе которых 15 — дети.

Сотрудники газодымозащитной службы спасли 27 человек, среди которых 3 — несовершеннолетние.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь потушили 33 пожарных и 9 единиц техники. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее «КП Омск» сообщала, что после замыкания электропроводки в омской школе прокуратура начала проверку.