Омские спасатели вывели 27 человек из горящего дома на Мира

Сегодня, 5 февраля, на проспекте Мира в Омске загорелся многоквартирный дом. Во время пожара внутри здания находились 108 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
До приезда пожарных самостоятельно из дома выбрался 81 человек, в числе которых 15 — дети.
Сотрудники газодымозащитной службы спасли 27 человек, среди которых 3 — несовершеннолетние.
Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь потушили 33 пожарных и 9 единиц техники. О пострадавших пока не сообщается.
Ранее «КП Омск» сообщала, что после замыкания электропроводки в омской школе прокуратура начала проверку.