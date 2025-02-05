В Башкирии на 12-летнем мальчике загорелся носок во время ремонта радиоприемника

Как рассказал чиновник, мальчик пролил на пол размораживатель замков, наступил на него ногой, но носок не снял. Потом он принялся оплавлять зажигалкой провод радиоприемника. В этот самый момент пропитанный жидкостью носок загорелся. К счастью, в комнате находился старший брат ребенка. Он подбежал к нему и потушил пламя.