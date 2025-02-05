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Росавиация: отчет Казахстана по катастрофе в Актау предварительный

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Опубликованный минтрансом Казахстана отчет по происшествию с рейсом AZAL носит предварительный характер и не содержит выводы о причинах, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Источник: МЧС Республики Казахстан

Министерство транспорта Казахстана опубликовало во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета авиакомпании AZAL под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ.

«Опубликованный министерством транспорта Республики Казахстан предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) носит предварительный характер и не содержит выводы о причинах произошедшего», — говорится в сообщении российского ведомства.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.