Томского бизнесмена Левчугова приговорили к 10 годам колонии

Арефьев признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его также приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 420 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 8 лет и лишен специального звания «полковник юстиции».