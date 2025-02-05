Томского бизнесмена Левчугова приговорили к 10 годам колонии

КЕМЕРОВО, 5 февраля. /ТАСС/. Юргинский городской суд приговорил томского бизнесмена и основателя одного из крупнейших ретейлеров Сибири ГК «Лама» Владислава Левчугова, а также бывшего руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Томской области Сергея Арефьева к 10 годам колонии строгого режима каждого. Об этом сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
«Левчугов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия). По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки — 420 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.
Арефьев признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его также приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 420 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 8 лет и лишен специального звания «полковник юстиции».
В декабре 2021 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева. Он подозревался в получении через посредника взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он и посредник — Левчугов — были задержаны при передаче взятки.
Левчугов — основатель группы компаний «Лама», которая имеет магазины и супермаркеты в Томске и Новосибирске.