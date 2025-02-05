Под Калининградом отчиму, убившему мальчика, предъявили обвинение

При этом, ни мать, ни сам фигурант за квалифицированной медицинской помощью для ребенка своевременно не обратились. Лишь 12 января девочке был сделан рентген, выявлен перелом плечевой кости и ее госпитализировали в больницу. Отчим и мать запретили ребенку рассказывать об обстоятельствах получения травмы и заставили сказать, что она сломала руку при падении с лестницы.