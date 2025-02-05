В Крыму накрыли ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Крыму пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”* (запрещена в России), состоявшей из пяти граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В ходе операции установлено, что на территории полуострова функционеры террористической структуры распространяли в среде крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. В ходе подпольных встреч они вербовали в свои ряды новых сторонников.
«По местам жительства членов ячейки обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”* (запрещена в РФ), средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности», — добавляется в сообщении.
Следователями УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
*Террористическая организация, запрещенная в России.