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В Крыму накрыли ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ накрыли ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* (запрещена в РФ) в Крыму, за вербовку сторонников задержаны пять исламистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Крыму пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”* (запрещена в России), состоявшей из пяти граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ходе операции установлено, что на территории полуострова функционеры террористической структуры распространяли в среде крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. В ходе подпольных встреч они вербовали в свои ряды новых сторонников.

«По местам жительства членов ячейки обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”* (запрещена в РФ), средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности», — добавляется в сообщении.

Следователями УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

*Террористическая организация, запрещенная в России.