В Крыму накрыли ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

В ходе операции установлено, что на территории полуострова функционеры террористической структуры распространяли в среде крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. В ходе подпольных встреч они вербовали в свои ряды новых сторонников.