В Кремле прокомментировали публикацию отчета по крушению самолета в Актау

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Комментировать предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета авиакомпании AZAL под Актау министерства транспорта Казахстана из администрации президента невозможно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министерство транспорта Казахстана опубликовало во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета авиакомпании AZAL под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ.
«Это предварительный отчет. Конечно, наше соответствующее ведомство с большим вниманием, с должным вниманием будет его изучать. Из администрации президента эту тему комментировать невозможно. Не считаем это возможным», — сказал Песков.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.