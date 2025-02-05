В Росавиации сообщили о внешних повреждениях на борту AZAL

«При этом предварительный отчет подтверждает: на воздушном судне имеются повреждения, полученные в результате внешнего воздействия. При этом в отчете не отражено, что казахстанская сторона индентифицировала посторонние предметы, находящиеся в воздушном судне, а у Российской Федерации такой возможности до сих пор не было, поскольку ей не передали эти элементы для экспертизы», — говорится в сообщении.