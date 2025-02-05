В Росавиации сообщили о внешних повреждениях на борту AZAL

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Предварительный отчет по крушению борта AZAL подтверждает, что на судне есть повреждения, полученные в результате внешнего воздействия, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
Министерство транспорта Казахстана опубликовало во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета авиакомпании AZAL под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ.
«При этом предварительный отчет подтверждает: на воздушном судне имеются повреждения, полученные в результате внешнего воздействия. При этом в отчете не отражено, что казахстанская сторона индентифицировала посторонние предметы, находящиеся в воздушном судне, а у Российской Федерации такой возможности до сих пор не было, поскольку ей не передали эти элементы для экспертизы», — говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.