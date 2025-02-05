В Петербурге на школьного тренера завели второе дело о развратных действиях

Ранее ведомство информировало, что в понедельник задержан тренер по плаванию и футболу одной из школ Красносельского района Петербурга. Мужчина подозревается в развратных действиях в отношении 12-летнего мальчика, имевших место в сентябре 2024 года в салоне автомобиля на Таллинском шоссе в Ленинградской области. Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия).
«В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские предварительно установили, что в августе… 2024 года в детском лагере в Выборгском районе Ленобласти подозреваемый совершил аналогичные противоправные действия в отношении 12-летнего мальчика. По материалам работы полиции следственные органы возбудили еще одно уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ», — говорится в сообщении.
Как отмечается, подозреваемый заключен под стражу.