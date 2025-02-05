В Петербурге на школьного тренера завели второе дело о развратных действиях

Ранее ведомство информировало, что в понедельник задержан тренер по плаванию и футболу одной из школ Красносельского района Петербурга. Мужчина подозревается в развратных действиях в отношении 12-летнего мальчика, имевших место в сентябре 2024 года в салоне автомобиля на Таллинском шоссе в Ленинградской области. Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия).