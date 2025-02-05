Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге на школьного тренера завели второе дело о развратных действиях

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Школьный тренер, задержанный по подозрению в развратных действиях в отношении шестиклассника, мог предпринять их в отношении еще одного ребенка, против мужчины возбуждено второе уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Ранее ведомство информировало, что в понедельник задержан тренер по плаванию и футболу одной из школ Красносельского района Петербурга. Мужчина подозревается в развратных действиях в отношении 12-летнего мальчика, имевших место в сентябре 2024 года в салоне автомобиля на Таллинском шоссе в Ленинградской области. Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

«В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские предварительно установили, что в августе… 2024 года в детском лагере в Выборгском районе Ленобласти подозреваемый совершил аналогичные противоправные действия в отношении 12-летнего мальчика. По материалам работы полиции следственные органы возбудили еще одно уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемый заключен под стражу.