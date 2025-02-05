В Омске задержали подростков, стрелявших по дорожным знакам

В ходе проверки выяснилось, что компания приехала из Таврического района. Они сначала развлекались на площади у торгового комплекса на улице 70 лет Октября, а затем направились в сторону центра Омска. В процессе поездки один из подростков, 16 лет от роду, выставил страйкбольный привод в открытое окно и несколько раз выстрелил в сугроб и дорожные знаки, что и привлекло внимание других водителей.