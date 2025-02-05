В Омске задержали подростков, стрелявших по дорожным знакам

В ночное время в УМВД России по городу поступил тревожный сигнал от автолюбителя, который заметил на Ленинградском проспекте людей в автомобиле «Мерседес», у которых был предмет, похожий на огнестрельное оружие.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно остановили иномарку на улице 3-й Транспортной. Внутри находились четверо молодых людей, двое из которых были в состоянии алкогольного опьянения. На заднем сиденье автомобиля обнаружили страйкбольный привод, конструктивно схожий с автоматом.
В ходе проверки выяснилось, что компания приехала из Таврического района. Они сначала развлекались на площади у торгового комплекса на улице 70 лет Октября, а затем направились в сторону центра Омска. В процессе поездки один из подростков, 16 лет от роду, выставил страйкбольный привод в открытое окно и несколько раз выстрелил в сугроб и дорожные знаки, что и привлекло внимание других водителей.
Полицейские изъяли страйкбольное оружие и направили его на экспертизу. В отношении несовершеннолетнего также было возбуждено административное дело по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Вопрос о его постановке на профилактический учет сейчас находится на рассмотрении. Проверка по факту стрельбы продолжается.