В Чувашии ученики лицея обратились к врачам с признаками кишечной инфекции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев — РИА Новости. Число учеников лицея в Чувашии, обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции, увеличилось до семи человек, сообщило министерство здравоохранения республики.
Ранее со ссылкой на министерство образования Чувашии и прокуратуру республики сообщалось, что пять учеников Кугеського лицея обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции.
«Учащиеся лицея в поселке Кугеси Чебоксарского муниципального округа обратились за медицинской помощью с похожими симптомами, которые связывают с приемом пищи. По данным на 10.00 5 февраля, за медицинской помощью обратились 7 детей», — говорится в сообщении Минздрава региона.
Отмечается, что один из обратившихся за помощью детей находится в состоянии средней степени тяжести, он госпитализирован в инфекционное отделение. Еще 6 детей получают всю необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Подчеркивается, что все дети находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров.
«Ситуация находится на контроле главы Чувашии Олега Николаева и профильных ведомств. В настоящее время выясняются причины обращения учеников лицея за медицинской помощью», — сообщает Минздрав республики.
Ранее прокуратура Чувашии заявила о том, что организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию школы, в том числе организации приема пищи. В проверке участвуют сотрудники Роспотребнадзора и минобразования Чувашии. Специалистами отобраны пробы продуктов в столовой, а также проведены смывы с поверхностей для проведения исследования на предмет выявления инфекции.