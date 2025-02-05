В Чувашии ученики лицея обратились к врачам с признаками кишечной инфекции

Ранее прокуратура Чувашии заявила о том, что организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию школы, в том числе организации приема пищи. В проверке участвуют сотрудники Роспотребнадзора и минобразования Чувашии. Специалистами отобраны пробы продуктов в столовой, а также проведены смывы с поверхностей для проведения исследования на предмет выявления инфекции.