«Золотая судья» Елена Хахалева не экстрадирована в Россию. Об этом «КП»-Кубань" сообщил ее адвокат Ярослав Краснощеков.
Он сказал, что никаких уведомлений от Следкома не получал.
Также защитник опроверг информацию о том, что Хахалева готова выплатить ущерб по уголовному делу. Адвокат заявил, что запрос в судебный департамент был сделан, чтобы выяснить, имеются ли пострадавшие от действий бывшей судьи.
Напомним, Хахалева «прославилась» на всю страну после свадьбы дочери. Праздник обошелся семье в 120 млн рублей. Позже выяснилось, что судья Краснодарского краевого суда в период с 2016 по 2019 годы не ходила на работу 127 дней. В итоге ее лишили полномочий за прогулы. В начале декабре 2021 года она покинула Россию.