«Золотая судья» Елена Хахалева не экстрадирована в Россию

Напомним, Хахалева «прославилась» на всю страну после свадьбы дочери. Праздник обошелся семье в 120 млн рублей. Позже выяснилось, что судья Краснодарского краевого суда в период с 2016 по 2019 годы не ходила на работу 127 дней. В итоге ее лишили полномочий за прогулы. В начале декабре 2021 года она покинула Россию.