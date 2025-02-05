Замгубернатора Дона не хочет в СИЗО из-за тяжёлой болезни

Заместитель губернатора Ростовской области — министр финансов Лилия Федотова арестована. Чиновницу обвиняют в превышении полномочий. Накануне суд постановил заключить её под стражу. Женщина в ответ заявила, что ей нельзя в СИЗО, якобы она там может умереть.
Все подробности — в материале rostov.aif.ru.
Ущерб в 1,9 млрд.
Ещё один громкий арест в Ростове. На этот раз задержана заместитель губернатора Ростовской области — министр финансов Лилия Федотова. Утром 3 февраля дома у чиновницы прошли обыски, а потом силовики поехали к ней на работу. В этот же день замгубернатора «взяли» на парковке. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области, Федотова обвиняется по ст. 286 УК РФ «Превышения должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона».
По версии следователей, в 2020 году министр финансов необоснованно взяла в кредит 12 млрд рублей под слишком высокий процент — по ставкам свыше 6% годовых. Таким образом чиновница нанесла бюджету ущерб в 1,9 млрд рублей. Сама Лилия Вадимовна свою вину не признаёт.
Тем не менее, в донском правительстве ситуацию, хоть и кратко, но прокомментировали.
«Проводятся следственные действия. Правительство региона оказывает содействие следствию», — сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.
На следующий день, 4 февраля, стало известно, что суд решил заключить Федотову под стражу на время расследования дела.
Сбежит за границу?
«Постановлением от 04.02.2025 года Федотовой Л. В. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил Лилию Вадимовну в СИЗО на два месяца — до 2 апреля 2025 года включительно.
Замгубернатора в ответ на это решение заявила, что ей нельзя в изолятор. 65-летняя чиновница утверждает, что страдает от тяжёлого заболевания.
«У меня одонтогенный гайморит, который требует хирургического вмешательства. Если мне не проведут операцию, я могу умереть», — цитирует Федотову donday.ru.
Из-за этого арестантка просит о более мягкой мере пресечения. Защита намерена обжаловать решение суда. Однако следователи опасаются, что Федотова на свободе может повлиять на ход расследования, а также сбежать за границу. Кстати, сын высокопоставленной чиновницы Александр, по данным ТГ-канала «Выстрел в голову», живет в испанском городе Паленсия.
Лилия Федотова была назначена на должность первого заместителя министра финансов Ростовской области в сентябре 2010 года — при Василии Голубеве. А через год она стала заместителем донского губернатора.
Ранее в Ростове был задержан заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Виталий Кушнарёв.