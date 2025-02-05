Замгубернатора Дона не хочет в СИЗО из-за тяжёлой болезни

Ещё один громкий арест в Ростове. На этот раз задержана заместитель губернатора Ростовской области — министр финансов Лилия Федотова. Утром 3 февраля дома у чиновницы прошли обыски, а потом силовики поехали к ней на работу. В этот же день замгубернатора «взяли» на парковке. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области, Федотова обвиняется по ст. 286 УК РФ «Превышения должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона».