Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замгубернатора Дона не хочет в СИЗО из-за тяжёлой болезни

Федотова заявила: ей нельзя в СИЗО из-за болезни, но следователи боятся, что на свободе она сбежит.

Источник: Законодательное собрание Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области — министр финансов Лилия Федотова арестована. Чиновницу обвиняют в превышении полномочий. Накануне суд постановил заключить её под стражу. Женщина в ответ заявила, что ей нельзя в СИЗО, якобы она там может умереть.

Все подробности — в материале rostov.aif.ru.

Ущерб в 1,9 млрд.

Ещё один громкий арест в Ростове. На этот раз задержана заместитель губернатора Ростовской области — министр финансов Лилия Федотова. Утром 3 февраля дома у чиновницы прошли обыски, а потом силовики поехали к ней на работу. В этот же день замгубернатора «взяли» на парковке. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области, Федотова обвиняется по ст. 286 УК РФ «Превышения должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона».

По версии следователей, в 2020 году министр финансов необоснованно взяла в кредит 12 млрд рублей под слишком высокий процент — по ставкам свыше 6% годовых. Таким образом чиновница нанесла бюджету ущерб в 1,9 млрд рублей. Сама Лилия Вадимовна свою вину не признаёт.

Тем не менее, в донском правительстве ситуацию, хоть и кратко, но прокомментировали.

«Проводятся следственные действия. Правительство региона оказывает содействие следствию», — сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

На следующий день, 4 февраля, стало известно, что суд решил заключить Федотову под стражу на время расследования дела.

Сбежит за границу?

«Постановлением от 04.02.2025 года Федотовой Л. В. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил Лилию Вадимовну в СИЗО на два месяца — до 2 апреля 2025 года включительно.

Замгубернатора в ответ на это решение заявила, что ей нельзя в изолятор. 65-летняя чиновница утверждает, что страдает от тяжёлого заболевания.

«У меня одонтогенный гайморит, который требует хирургического вмешательства. Если мне не проведут операцию, я могу умереть», — цитирует Федотову donday.ru.

Из-за этого арестантка просит о более мягкой мере пресечения. Защита намерена обжаловать решение суда. Однако следователи опасаются, что Федотова на свободе может повлиять на ход расследования, а также сбежать за границу. Кстати, сын высокопоставленной чиновницы Александр, по данным ТГ-канала «Выстрел в голову», живет в испанском городе Паленсия.

Лилия Федотова была назначена на должность первого заместителя министра финансов Ростовской области в сентябре 2010 года — при Василии Голубеве. А через год она стала заместителем донского губернатора.

Ранее в Ростове был задержан заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Виталий Кушнарёв.