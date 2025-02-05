Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на пешеходном переходе сбили мальчика

Ребёнку понадобилась медицинская помощь.

Источник: Госавтоинспекция по Омской области

Сегодня в 13:50 в Госавтоинспекцию по Омской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Ленинском округе. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Qashqai, мужчина 1958 года рождения, на улице Вострецова наехал на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пострадал мальчик 2014 года рождения, которому понадобилась медицинская помощь.

Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.