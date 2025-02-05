В Омске на пешеходном переходе сбили мальчика

Сегодня в 13:50 в Госавтоинспекцию по Омской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Ленинском округе. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Qashqai, мужчина 1958 года рождения, на улице Вострецова наехал на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.