Суд приговорил к пожизненному приказавшего сбить самолет над Кубанью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет над Кубанью, к пожизненному заключению. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.
«Дзямана Николая Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сказал собеседник агентства.