Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд приговорил к пожизненному приказавшего сбить самолет над Кубанью

Речь идет о полковнике ВСУ Николае Дзямане.

Источник: Следственный комитет РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет над Кубанью, к пожизненному заключению. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

«Дзямана Николая Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сказал собеседник агентства.