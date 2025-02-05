Суд приговорил к пожизненному приказавшего сбить самолет над Кубанью

«Дзямана Николая Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сказал собеседник агентства.