В Екатеринбурге суд отправил в колонию экс-следователя за получение взятки

Так, потерпевший по указанному делу получил протоколы допросов и результаты оперативно-разыскных мероприятий. Суд признал бывшего следователя виновной и назначил ей 7 лет и 4 месяца колонии общего режима, штраф в четырехкратном размере взятки, то есть 897 тысяч рублей, а также лишил женщину права занимать должности на госслужбе и в органах на пять лет.