В Екатеринбурге суд отправил в колонию экс-следователя за получение взятки

В Екатеринбурге 5 февраля Орджоникидзевский районный суд вынес приговор бывшему следователю полиции. Женщина признана виновной в получении взятки должностным лицом в крупном размере в виде незаконного оказания услуг (пункт «в» части пятой статьи 290 УК РФ).
Установлено, что 4 декабря 2020 года произошло ДТП, в котором сильно пострадал автомобиль следователя марки Kia Rio. После аварии машина была не на ходу. Следователь обратилась к потерпевшему по уголовному делу об организации и вовлечении в занятие проституцией, вымогательстве в отношении 20 лиц. Она предложила передать информацию по расследованию за ремонт машины.
— [Потерпевший] согласился и, выполняя взятые на себя обязательства, подыскал автосервис, оплатил ремонт автомобиля на сумму более 224 тысяч рублей. Следователь, получив взятку в виде незаконного оказания ей услуг по ремонту автомобиля, передала мужчине данные предварительного расследования из уголовного дела, — передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Так, потерпевший по указанному делу получил протоколы допросов и результаты оперативно-разыскных мероприятий. Суд признал бывшего следователя виновной и назначил ей 7 лет и 4 месяца колонии общего режима, штраф в четырехкратном размере взятки, то есть 897 тысяч рублей, а также лишил женщину права занимать должности на госслужбе и в органах на пять лет.
— Осужденная на основании статьи 48 УК РФ лишена судом специального звания — капитан юстиции. Также суд взыскал с осужденной в пользу государства свыше 224 тысяч рублей, полученные в результате совершения преступления, — добавили в пресс-службе регионального ведомства.