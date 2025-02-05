С осужденной за теракт Дарьи Треповой взыщут долги за квартиру

Суд удовлетворил требования ООО «ЖКС № 1 Пушкинского района» о взыскании почти 170 тыс. рублей с отбывающей наказание за террористический акт Дарьи Треповой и еще двух лиц, владеющих доставшейся по наследству квартирой на Артиллерийской улице в Петербурге.