С бывшего вице-мэра Воронежа все же взыщут 15 млн рублей

Там пояснили, что в период, когда Плиева была муниципальной служащей, она нарушила запрет на занятие предпринимательской деятельностью. Вице-мэр от имени матери в 2005 году подготовила документы, подала их в налоговую для регистрации юрлица. А затем сама руководила деятельностью компании. Долю капитала за 15 млн рублей Плиева продала в августе 2021-го.