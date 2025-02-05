С бывшего вице-мэра Воронежа все же взыщут 15 млн рублей

Суд рассмотрел жалобу бывшего вице-мэра Воронежа Марины Плиевой на взыскание с нее 15 млн рублей. В результате ее оставили без удовлетворения. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Там пояснили, что в период, когда Плиева была муниципальной служащей, она нарушила запрет на занятие предпринимательской деятельностью. Вице-мэр от имени матери в 2005 году подготовила документы, подала их в налоговую для регистрации юрлица. А затем сама руководила деятельностью компании. Долю капитала за 15 млн рублей Плиева продала в августе 2021-го.
Уголовное дело по статье о нелегальной предпринимательской деятельности, фигуранткой которого стала Плиева, прекратили за истечением сроков давности. Но с оговоркой — по нереабилитирующим обстоятельствам.