Похитителям бизнесмена отказали в смягчении приговора в Краснодаре

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение для двух жителей административного центра Кубани, которые похитили бизнесмена и вымогали у него деньги. Приговор вступил в законную силу, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Напомним, что в 2022 году обвиняемые около 12 часов незаконно удерживали мужчину в квартире. К потерпевшему применяли насилие и требовали 12 млн рублей. Суд вынес приговор 4 апреля 2024 года. Согласно решению, преступникам предстояло отбывать срок в колонии строго режима. После жалоб о пересмотре дела суд апелляционной инстанции повторно взял материалы в работу и не нашел оснований для изменения приговора.
Один из виновных осужден на 10 лет. Второй выплатит штраф 200 тысяч рублей и будет отбывать наказание 7 лет и 2 месяца.
Как сообщалось, жителя Краснодара осудили на 6,5 лет за создание незаконного религиозного объединения. Он разжигал ненависть к представителям других конфессий.
Краснодарца осудили на 6,5 лет за создание незаконного религиозного объединения.
Обвиняемый вел проповедническую деятельность и разжигал ненависть к представителям других конфессий.