Похитителям бизнесмена отказали в смягчении приговора в Краснодаре

Напомним, что в 2022 году обвиняемые около 12 часов незаконно удерживали мужчину в квартире. К потерпевшему применяли насилие и требовали 12 млн рублей. Суд вынес приговор 4 апреля 2024 года. Согласно решению, преступникам предстояло отбывать срок в колонии строго режима. После жалоб о пересмотре дела суд апелляционной инстанции повторно взял материалы в работу и не нашел оснований для изменения приговора.