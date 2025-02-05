Под Пружанами грузовик опрокинулся из-за выстрелившего колеса и перекрыл дорогу

В Пружанском районе грузовик, перевозивший щепу, опрокинулся и перекрыл трассу. Подробности рассказал телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 5 февраля примерно в 11.40 часов на трассе Р-44, направлением Гродно — Ружаны — Ивацевичи. Установлено, что на 124-м километре автодороги рядом с деревней Павлово у грузовика, которым управлял 31-летний водитель, выстрелило колесо. В итоге грузовик опрокинулся, перекрыв обе полосы движения.
Во время аварии никто не пострадал. Только машина получила механические повреждения, а также на проезжую часть дороги просыпалось большая часть груза — щепы, которую перевозил водитель.
ДТП с опрокидыванием произошло в Пружанском районе. Фото: УВД Брестского облисполкома.
Правоохранители уточнили, что после аварии движение на участки дороги ограничили. Водитель сказали ехать в объезд.
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