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Под Пружанами грузовик опрокинулся из-за выстрелившего колеса и перекрыл дорогу

Грузовик опрокинулся и просыпал два прицепа щепы на трассе под Пружанами.

Источник: Комсомольская правда

В Пружанском районе грузовик, перевозивший щепу, опрокинулся и перекрыл трассу. Подробности рассказал телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 5 февраля примерно в 11.40 часов на трассе Р-44, направлением Гродно — Ружаны — Ивацевичи. Установлено, что на 124-м километре автодороги рядом с деревней Павлово у грузовика, которым управлял 31-летний водитель, выстрелило колесо. В итоге грузовик опрокинулся, перекрыв обе полосы движения.

Во время аварии никто не пострадал. Только машина получила механические повреждения, а также на проезжую часть дороги просыпалось большая часть груза — щепы, которую перевозил водитель.

ДТП с опрокидыванием произошло в Пружанском районе. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Правоохранители уточнили, что после аварии движение на участки дороги ограничили. Водитель сказали ехать в объезд.

А еще мужчина погиб под колесами фуры вблизи границы с Литвой: «Был с фликерами, но шел по проезжей части».