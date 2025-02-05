Под Пружанами грузовик опрокинулся из-за выстрелившего колеса и перекрыл дорогу

Авария произошла 5 февраля примерно в 11.40 часов на трассе Р-44, направлением Гродно — Ружаны — Ивацевичи. Установлено, что на 124-м километре автодороги рядом с деревней Павлово у грузовика, которым управлял 31-летний водитель, выстрелило колесо. В итоге грузовик опрокинулся, перекрыв обе полосы движения.