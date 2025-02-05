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Спасателям пришлось экстренно эвакуировать из нацпарка «Таганай» туристку

Женщина приехала на Южный Урал из Московской области, но завершить пеший поход не смогла.

Об этом рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

К сотрудникам чрезвычайного ведомства поступило сообщение от дежурного приюта «Киалимский кордон». Он рассказал про туристку, у которой во время похода серьезно ухудшилось здоровье.

Женщина находилась в труднодоступной горной местности, поэтому без помощи спасателей тут было не обойтись. На место выехали члены Златоустовского отряда. Сначала они оказали первую помощь жительнице Московской области, а затем на снегоходе доставили ее до Центральной усадьбы.

В областной ПСС отметили, что всю дорогу за состоянием и самочувствием туристки внимательно следили. А в Центральной усадьбе женщину передали в руки врачей, которые занялись ее лечением.