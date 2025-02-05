Спасателям пришлось экстренно эвакуировать из нацпарка «Таганай» туристку

Женщина находилась в труднодоступной горной местности, поэтому без помощи спасателей тут было не обойтись. На место выехали члены Златоустовского отряда. Сначала они оказали первую помощь жительнице Московской области, а затем на снегоходе доставили ее до Центральной усадьбы.