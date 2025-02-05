Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа предварительная причина пожара в жилом доме на Мира в Омске

В результате пожара выгорело подвальное помещение в жилом доме.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Советского округа Омска озвучила предварительные причины пожара на проспекте Мира, 81. Следователи склоняются к версии, что подвал жилого дома загорелся из-за короткого замыкания.

Сегодня в районе 13:20 в жилой пятиэтажке задымило из подвального помещения. Самостоятельно эвакуировались 81 человек, включая 15 детей. Помощь потребовалась еще 27 жителям. Им помогли выйти из здания спасатели.

К счастью, на пожаре никто не пострадал. Прокуратура продолжает проверку по факту ЧП. Добавим, что это уже второе замыкание электропроводки в один день.

Ранее мы писали, что аналогичное ЧП произошло в омской школе № 122. Там вспыхнула проводка на третьем этаже.