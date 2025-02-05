Названа предварительная причина пожара в жилом доме на Мира в Омске

Прокуратура Советского округа Омска озвучила предварительные причины пожара на проспекте Мира, 81. Следователи склоняются к версии, что подвал жилого дома загорелся из-за короткого замыкания.
Сегодня в районе 13:20 в жилой пятиэтажке задымило из подвального помещения. Самостоятельно эвакуировались 81 человек, включая 15 детей. Помощь потребовалась еще 27 жителям. Им помогли выйти из здания спасатели.
К счастью, на пожаре никто не пострадал. Прокуратура продолжает проверку по факту ЧП. Добавим, что это уже второе замыкание электропроводки в один день.
Ранее мы писали, что аналогичное ЧП произошло в омской школе № 122. Там вспыхнула проводка на третьем этаже.