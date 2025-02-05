Суд избрал меру пресечения старшекласснику после драки в ТЦ в Иркутске

В Иркутске старшекласснику избрали меру пресечения после драки в торговом центре. Напомним, произошло все вечером 31 января, в сети мгновенно разлетелись видео — избитый парень сидит на стуле, пол испачкан кровью. На место сразу же выехали медики и полицейские.
Как рассказал КП-Иркутск один из очевидцев, шестеро парней накинулись на двоих, 14-летнего школьника уронили на пол, тот ударился головой о кафель. В это время второй подросток пытался отбиваться, встать на защиту друга, но безуспешно.
Сегодня, 5 февраля, в Октябрьском районном суде рассказали, что один из участников конфликта не сможет покидать дом с 22:00 до 06:00 без письменного разрешения, а также посещать досугово-развлекательные учреждения.
— Подростку запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, за исключением вызова служб первой необходимости и связи со следователем и защитниками. Мера пресечения продлится до 31 марта 2025 года включительно, — отметили в пресс-службе суда.
Напомним, следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Разбирательство продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что серый майнер из Иркутска украл электроэнергию на 8 млн рублей.