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В Мангистау частный детсад получил 6,6 млн бюджетных тенге за детей, которые туда не ходили

Прокуратура Мангистауского района провела проверку дошкольных образовательных организаций региона, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.

В ходе проверки были установлены нарушения санитарных норм, требований пожарной безопасности, трудового законодательства, а также норм в области образовательной и медицинской деятельности.

В результате было возбуждено 111 административных дел, наложены штрафы на сумму свыше 19 млн тенге.

— Также был выявлен факт незаконного получения 6,6 млн тенге частным детским садом из государственного бюджета за детей, которые фактически не посещали детский сад. По ст. 190 ч.3 п.1) Уголовного кодекса зарегистрировано уголовное дело и по результатам расследования направлено в суд. В итоге, директору детского сада был вынесен приговор: ограничение свободы на 3 года с лишением права заниматься деятельностью в сфере дошкольного образования на 2 года. Приговор вступил в законную силу, — говорится в сообщении.