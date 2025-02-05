В Мангистау частный детсад получил 6,6 млн бюджетных тенге за детей, которые туда не ходили

— Также был выявлен факт незаконного получения 6,6 млн тенге частным детским садом из государственного бюджета за детей, которые фактически не посещали детский сад. По ст. 190 ч.3 п.1) Уголовного кодекса зарегистрировано уголовное дело и по результатам расследования направлено в суд. В итоге, директору детского сада был вынесен приговор: ограничение свободы на 3 года с лишением права заниматься деятельностью в сфере дошкольного образования на 2 года. Приговор вступил в законную силу, — говорится в сообщении.